Economia Gasto extra com reajuste de servidores chega a R$15 bilhões no ano que vem A conta inclui aumentos para funcionários públicos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público

O governo terá um gasto adicional de R$ 15 bilhões em 2019 para bancar reajustes salariais de servidores já aprovados pelo Congresso, segundo cálculos do próprio governo. A conta inclui aumentos para funcionários públicos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. A estimativa está na proposta orçamentária encaminhada à Comissão Mista de Or...