Economia Gasolina tem queda de 0,94% nas refinarias

O preço médio da gasolina A sem tributos nas refinarias terá queda de 0,94% ontem passando a R$ 1,9426. O preço do diesel segue inalterado desde 1º de junho, em R$ 2,0316 - a redução do valor do combustível foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve no fim de maio. Na semana passada, o preço da gasolina nas bombas subiu após seis semanas con...