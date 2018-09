Economia Gasolina tem novo aumento, atinge recorde nas refinarias e o litro deve passar dos R$ 5 em Goiânia Reajuste representa nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio da gasolina diariamente em seu site, em 5 de fevereiro

A Petrobras anunciou aumento de 1,02% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta quinta-feira, dia 13, para R$ 2,2294. Em Goiânia, vários postos estão vendendo o litro da gasolina a R$ 4,97. Com esse novo reajuste, é provável que o preço na bomba ultrapasse os R$ 5 o litro do combustível. O reajuste representa nova m...