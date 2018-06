Economia Gasolina subiu 21,48% em 12 meses, maior impacto sobre o IPCA do período O gás de botijão também aumentou, com 13,04% a mais em 12 meses

O aumento nos preços dos combustíveis, acompanhando a política de reajustes de preços da Petrobras, tem pesado na inflação oficial do País nos últimos 12 meses. O grande vilão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses foi a gasolina, com um aumento nas bombas de 21,48%, o equivalente a 0,81 ponto porcentual da taxa de 2,86% acumulada p...