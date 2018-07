Economia Gasolina pode voltar a subir Com a atualização do valor da pauta de ICMS, postos alegam que receberam o litro do combustível até R$ 0,11 mais caro; reajuste deve ser repassado para consumidor nos próximos dias

O preço da gasolina deve voltar a subir. Depois que o governo estadual atualizou o valor da pauta de ICMS (preço de referência para o cálculo do imposto), que ficou congelada no mês de junho, os postos alegam que o preço pago pelo litro do combustível já subiu até R$ 0,11 só nas distribuidoras. Segundo os revendedores, o repasse ainda não chegou às bombas, o que pode ocor...