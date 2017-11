Gasolina ficará mais cara nas refinarias a partir desta terça-feira

Foi anunciado pela Petrobras, nesta segunda-feira (27), um aumento de 1,8% na gasolina e queda de 0,2% do etanol nas refinarias. O reajuste passa a valer a partir desta terça-feira (28).

De acordo com a divulgação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana anterior, o preço médio da gasolina alcançou o recorde ao subir 2,6% e ultrapassar a marca de R$ 4 por litro.

Conforme a pesquisa da agência, o valor do combustível atingiu a média de R$ 4,023 por litro, e na semana anterior R$ 3,966, sendo considerado o terceiro recorde semanal dos valores da gasolina no Brasil.

No dia 29 de junho deste ano, a Petrobras aderiu uma nova política de preços com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais do petróleo. Segundo os cálculos do banco Goldman Sachs, há cinco meses, o valor da gasolina subiu 23,2% e do diesel 24%.

Sem considerar a inflação, a gasolina tem renovado máximas nominais nas bombas em uma série histórica na ANP iniciada em 2013, impulsionada também pela decisão do governo federal de aumentar tributos dos combustíveis (PIS / Cofins) no fim de julho.