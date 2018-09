Economia Gasolina acumula alta de 45,7% nas refinarias desde fevereiro Preço médio já supera os R$ 2,20

O preço do litro da gasolina nas refinarias subiu na terça-feira, 4, para R$ 2,20, com o reajuste de 1,68% anunciado pela Petrobrás. Em quase seis meses, desde 19 de fevereiro quando a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, o valor do combustível nas refinarias acumula alta de 45,7%. Para o consumidor, o reajuste foi menor por causa da con...