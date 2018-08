Economia Gasômetro da Usiminas explode e assusta moradores de Ipatinga Segundo a empresa, ninguém ficou ferido

A Usiminas informou que houve uma explosão em um gasômetro da usina no centro de Ipatinga (MG), no Vale do Aço, por volta de 12h40. Segundo a empresa, não houve vítimas. Na Usiminas 👇👇👇 pic.twitter.com/kLHYt828z5 — Pacceli ⓟ 🇮🇹 🗯 (@igorpacceli) 10 de agosto de 2018 Em nota, a Usiminas explicou que o gás já foi bloqueado. "A Usiminas informa que ...