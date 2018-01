Ganho real da poupança é o maior desde 2006

Com a inflação de 2017 fechada em 2,95%, conforme anúncio realizado pelo IBGE ontem, o poupador que manteve as economia na caderneta de poupança auferiu ao longo do ano lucro real de 3,88%, a maior alta obtida pela aplicação desde 2006, quando a poupança registrou ganho real de 5,10%. O levantamento foi realizado pela consultoria Economática que, para chegar ao cálculo de gan...