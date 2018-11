Economia Galaxy S10 terá modelo com tela gigante e seis câmeras, diz jornal Chamado de Beyond X, o aparelho terá uma tela maior que o gigante iPhone XS Max

O Galaxy S10, próximo celular da Samsung que deve ser lançado no ano que vem, terá quatro variações, sendo uma delas o modelo chamado de Beyond X. A clara referência ao iPhone, que usa o “X” nos modelos da atual geração, se justifica. O novo Galaxy deverá ser equipado com uma gigantesca tela de 6,7 polegadas. Ela seria maior do que a do iPhone XS Max, de 6,5 polegadas. E...