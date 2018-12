Economia Futuro ministro da Cidadania alerta que greve deve ser em último caso

Para o deputado Osmar Terra (MDB-RS), futuro ministro da Cidadania, há riscos de a categoria do caminhoneiros perderem força com uma greve agora. “Greve deve ser uma arma para ser usada em último caso.” O fato é que há uma insatisfação muito grande entre os caminhoneiros, que aumentou com a liminar contra as multas. “A greve não está fora do radar, mas é o último recurso...