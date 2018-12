Economia Futura ministra da Agricultura quer acabar com inspeção diária em frigoríficos no Brasil A medida beneficia principalmente os frigoríficos, hoje submetidos a auditorias diárias feitas pelo servidores públicos do Ministério da Agricultura

A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quer alterar o processo de inspeção de carnes e derivados produzidos no País, acabando com a fiscalização diária do governo. A medida beneficia principalmente os frigoríficos, hoje submetidos a auditorias diárias feitas pelo servidores públicos do ministério. As regras de vigilância sanitária determinam que é funçã...