Economia Funrural muda a partir de 31 Produtores vão poder escolher entre recolher o fundo tomando por base a folha de pagamento ou a receita bruta

Produtores rurais iniciaram o ano de 2019 com novos compromissos tributários. Entre eles está a possibilidade de o agropecuarista escolher entre fazer o recolhimento do Funrural com base na folha de pagamento ou sobre a receita bruta. Se optar pela folha, a alíquota é de até 23%, dependendo da atividade desempenhada. No caso da receita bruta, a incidência é de 1,3%. O Fu...