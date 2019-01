Economia Fundador da MRV vai trazer operação da CNN para o Brasil Projeto deve estrear no segundo semestre de 2019, sob o comando de Douglas Tavolaro, que deixou Rede Record

O empresário Rubens Menin, fundador e presidente do conselho da construtora MRV, vai trazer para o Brasil a operação do canal de notícias CNN. A empresa Novos Mídia, de capital brasileiro, terá Douglas Tavolaro, que deixou a Rede Record após 17 anos, como presidente. O grupo nacional, que terá o licenciamento da marca americana no País, terá um canal de notícias 24 h...