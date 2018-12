Economia Fundador da Óticas Motta morre aos 100 anos em Goiânia Velório acontece na 1ª Igreja Presbiteriana de Goiânia e o sepultamento será no Cemitério Jardim das Palmeiras

O empresário Sebastião Motta, um dos fundadores da primeira ótica de Goiás, a Óticas Motta, morreu na manhã deste sábado (15), no Instituto do Rim, em Goiânia. O velório acontece na 1ª Igreja Presbiteriana de Goiânia (Rua 68, Centro) e o sepultamento será às 19 horas no Cemitério Jardim das Palmeiras. "Meu avô estava com 100 anos e muita saúde, mas há alguns meses ...