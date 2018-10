Economia Funcionário ganha indenização por cobranças de chefe no WhatsApp Tribunal Superior concluiu que a conduta extrapolou os limites do vínculo empregatício, gerando apreensão, insegurança e angústia

Uma empresa de telecomunicações foi condenada a pagar indenização à funcionário ao cobrar resultados fora do expediente pelo WhatsApp. A decisão foi do Tribunal Superior do Trabalho (TST), fixando o valor de R$ 3.500. O funcionário conta no processo que sofria assédio moral, com pressões excessivas por resultados e ameaças de demissão caso não atingisse as metas....