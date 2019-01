Economia "Fui acusado erroneamente e detido injustamente", diz Ghosn em audiência Brasileiro fez primeira aparição pública desde sua prisão, em 19 de novembro, por supostas irregularidades financeiras

O ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn, preso no Japão por supostas irregularidades financeiras, participou nesta terça-feira, 8, de uma audiência no Tribunal Distrital de Tóquio que visa a justificar o motivo de sua detenção prolongada. Foi a primeira aparição pública do executivo brasileiro desde sua prisão, em 19 de novembro. No início da sessão, Ghosn aprese...