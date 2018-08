Economia Frota antiga impacta mercado Veículos com dez anos ou mais já representam 56,9% do total emplacado no Estado; de olho neste nicho, seguradoras apresentam novos produtos e setor de manutenção está aquecido

O número de veículos com dez anos ou mais aumentou 35,18% nos últimos três anos em Goiás. São 2,183 milhões, 56,9% do total emplacado no Estado, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Crise econômica e cenário bem diferente da época da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), iniciada em 2008, são as principais justificativas ...