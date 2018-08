Economia Frigorífico quer dobrar produção

O Brasil produziu 691,7 mil toneladas de peixes no ano passado, sendo 51,7% tilápias. Goiás foi o sexto produtor nacional de pescados, com 33 mil toneladas. De acordo com o Ministério da Agricultura, o consumo de peixes no Brasil, que era de 9 quilos por habitante ao ano em 2009, chegou a 14 quilos. O crescimento tem animado os produtores e empresas que investem na pro...