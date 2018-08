Economia Frete entre regiões no Brasil é mais caro do que o da China, diz executivo Presidente da Vallourec explicou que esse problema se agravou com a mudança dos patamares do frete após a greve dos caminhoneiros

O valor do frete para transportar produtos siderúrgicos da região Sudeste para o Norte e Nordeste do País é mais caro do que importar aço da China, disse nesta terça-feira (21), o presidente da Vallourec, Alexandre Lyra. O executivo passou o bastão da presidência do conselho diretor do Instituto Aço Brasil (IABr) para Sergio Leite, presidente da Usiminas. Lyra disse ...