Free shops pedem aumento do limite de compras por pessoa

Lojas francas dos aeroportos internacionais pediram nesta quarta-feira (21) ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao secretário da Receita, Jorge Rachid, que aumente o limite de vendas isentas de tributos por pessoa.

De acordo com a Folha de São Paulo, a proposta é de que o novo valor passe de US$ 500 para US$ 900. O argumento é que esse limite não sofre reajuste há 26 anos.

"Esses US$ 900 significam somente a correção pela inflação americana", afirmou Jorge Jardim, presidente da Aneaa (Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos). "Esclarecemos que países do Mercosul, como Argentina e Uruguai, ajustaram essas contas ao longo do último ano fiscal".

Segundo Jardim, o Ministério da Fazenda ainda não sinalizou se a majoração do limite será possível.

"Vão fazer uma avaliação. Há uma série de benefícios com essa majoração. Você agilizaria os processos comerciais dessas lojas, e isso implicaria em geração de empregos da ordem de, pelo menos, 3 mil empregos", disse.