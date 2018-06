Economia Forte alta do Bitcoin em 2017 foi sustentada por manipulação, dizem pesquisadores Em quase um ano, a valorização da divisa virtual foi de 1.978%

A forte valorização da criptomoeda Bitcoin verificada ao longo de 2017 apresenta bons indícios de ter sido sustentada por manipulação do mercado, aponta estudo elaborado por pesquisadores norte-americanos da Universidade do Texas, em Austin. Dados da plataforma CoinMarketCap mostram que, no primeiro dia do ano passado, a divisa virtual era cotada em US$ 998,62 por unidade e...