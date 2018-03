Forma segura de empreender

Para o diretor técnico do Sebrae Goiás, Wanderson Portugal, a franquia é a forma mais segura do empreendedor investir com mais segurança, aproveitando o conhecimento de outro que já passou por todas as fases de concepção do negócio. Segundo ele, o Estado já conta com o programa Goiás Franquia, onde consultores do Sebrae capacitam empresários de sucesso no mercado que...