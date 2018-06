Economia Ford faz recall por risco de volante do Fusion desprender A empresa está convocando 32 mil veículos, modelos Fusion de 2014 a 2018, para a substituição do parafuso de fixação do volante

A Ford está convocando proprietários de veículos Fusion, modelos de 2014 a 2018, para a substituição do parafuso de fixação do volante. Ao todo, estão envolvidas 32 mil unidades. De acordo com o comunicado da empresa, "pode haver perda da força de fixação do parafuso que prende o volante à coluna de direção do veículo". Segundo a Ford, o cond...