Economia Forças Armadas vão garantir abastecimento, diz governo Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha afiram que dos 938 pontos de obstrução, 519 ainda estão ativos

O governo vai acionar as forças de segurança federais para liberar as estradas e as Forças Armadas serão utilizadas para garantir o abastecimento da população. A notícia foi dada hoje (25), em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Para isso, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmman, afirmou que o presidente Michel Temer deverá editar um decreto para p...