Economia Forças Armadas abrem inscrições para processos seletivos com vagas para todos os níveis Ao todo, mais de 800 postos deverão ser preenchidos, distribuídos entre Exército, Marinha e Aeronáutica

As Forças Armadas estão com inscrições abertas para concursos públicos com vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade. A Aeronáutica está com 279 vagas abertas, para ambos os sexos, para ingresso no curso de formação de sargentos, que será realizado na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá, interior de São Paulo (confira mais informações aqui). O Exército tem 505 postos para o preenchimento do quadro de alunos de Colég...