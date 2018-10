Economia Fnac fecha em Goiânia última unidade física da rede no Brasil Loja do Flamboyant Shopping encerrou as atividades nessa segunda-feira (15) e no lugar será aberta uma unidade da Livraria Cultura

A última unidade da Fnac no Brasil, situada no Shopping Flamboyant, em Goiânia, foi fechada na segunda-feira (15), encerrando a cadeia física da rede, que agora atuará apenas pela internet. O fechamento se dá um mês depois da penúltima loja, na Avenida Paulista, em São Paulo, ter a atividade encerrada. Em Goiânia, no mesmo espaço do Shopping, a Livraria Cultural irá at...