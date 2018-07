Economia FMI reduz projeção de PIB do Brasil em 2018 para 1,8% Fundo cita que a piora na perspectiva de crescimento reflete os 'efeitos persistentes da greve' dos caminhoneiros

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 1,8% no relatório de Perspectiva Econômica Mundial deste mês, ante 2,3% em abril. Para 2019, a previsão de 2,5% foi mantida. A instituição já havia antecipado a revisão na semana passada, no comunicado do Conselho Executivo sobre as conclusões das consultas do capítulo I...