FMI diz que reforma deve ter qualidade

O diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, Alejandro Werner, afirmou ontem que a reforma da Previdência Social é muito importante no Brasil e que “um atraso de 4 ou 5 meses não é tão ruim quanto aprovar uma reforma fraca, às pressas, o que poderia dar sinal de fraqueza”.Segundo Werner, o que é relevante é “a força, qualidade ...