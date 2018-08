Economia Fluxo de passageiros no aeroporto de Goiânia cresce e bate recorde histórico O aeroporto goiano tem capacidade de atender 6,5 milhões de viajantes por ano

No mês de julho, mais de 300 mil passageiros embarcaram e desembarcaram no Aeroporto Santa Genoveva. O número é 6,97% maior que o registrado no mesmo período de 2017 e está sendo considerado um recorde histórico para o terminal de Goiânia. Foram exatos 318.676 passageiros que chegaram e partiram de Goiás durante o mês de alta temporada. O aeroporto foi inaugur...