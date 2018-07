Economia Fiscalização encontra irregularidades nas cobranças por despacho de bagagem no aeroporto de Goiânia “Nós estamos revoltados!”, afirmou a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás

Na manhã desta sexta-feira (27), instituições de defesa do consumidor encontradas irregularidades durante uma fiscalização no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. O alvo do Procon e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são as cobranças por despacho de bagagem por companhias aéreas. De acordo com o gerente de fiscalização do Procon Goiás, Marcos Rosa de Araújo...