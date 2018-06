Economia Fique sabendo as novas regras para o cartão de crédito que começam a valer nesta sexta-feira Devedor no rotativo do cartão pagará taxa igual a de cliente regular

A partir de hoje (1º), clientes inadimplentes no rotativo do cartão de crédito passam a pagar a mesma taxa de juros dos consumidores regulares. Em abril, uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) limitou e padronizou os juros para essa modalidade, regulamentando decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O rotativo é o crédito tomado pelo c...