Economia Fique atento: concurso para Delegado da Polícia Civil de Goiás abre inscrições na próxima semana Ao todo serão oferecidas 100 vagas, com remuneração de R$ 19.242,52

As inscrições para o concurso de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás começam na próxima terça-feira (12). Ao todo serão oferecidas 100 vagas, com remuneração de R$ 19.242,52, e exige-se formação superior em Direito. Os candidatos podem fazer as inscrições até às 23h59 do dia 11 de julho. A tava é de R$ 200. O concurso será realizado pela Univer...