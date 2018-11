Economia Financiamento de veículos novos e usados cresce 10%

As vendas financiadas de veículos automotores, tanto nos mercados de novos como no de usados, totalizaram 495.458 unidades em outubro. Levando em conta o total de financiamentos para o mês, incluindo motos e pesados, novos e usados, a alta foi de 10% na comparação com outubro do ano passado. O indicador é resultado de um levantamento da B3, que opera o Sistema Naciona...