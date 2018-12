Economia Fim do subsídio do diesel eleva preço em 2,5% a partir do dia 1º de janeiro "Esta alteração é consequência da variação do câmbio e do preço internacional do diesel no período", explicou a Petrobras

A Petrobras informou que, por causa do fim do subsídio do diesel, programado para acabar nesta segunda-feira, 31, a estatal decidiu elevar o preço do combustível em 2,5% a partir desta terça-feira, 1. O preço médio nacional de comercialização deste combustível em suas refinarias e terminais passará a ser de R$ 1,8545 por litro, um aumento de R$ 0,0457 por litro."O nov...