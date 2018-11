A espera pelo desfecho do cenário eleitoral manteve nos últimos meses o mercado financeiro refém do noticiário político e das pesquisas de intenção de voto, reagindo vez ou outra ao quadro externo. Agora, a confirmação da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência e o afastamento do risco do retorno do PT ao poder nos próximos anos trazem de volta a expectativa de que os ativos domésticos, em especial os da renda fixa, possam voltar a olhar os fundamentos econômicos, que historicamente sempre foram importante bússola para os negócios.

Mesmo antes do início da campanha eleitoral, desde o início do ano, as incertezas sobre a possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vinham reduzindo a sensibilidade da curva de juros a indicadores de alta frequência, que no passado eram capazes de “fazer preço nos ativos”.

A piora do câmbio, que também esteve em boa medida relacionada à tensão eleitoral, chegou a impactar as taxas via previsão de maior conservadorismo na política monetária, mas, ainda assim, em função da fraqueza da atividade, não trouxe grande deterioração nas expectativas da inflação, que percorreram os últimos meses relativamente dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Rediscussão

Passada a eleição, o estrategista da BGC, Juliano Ferreira, afirma ver o mercado agora entrando “num play mais forte de inflação”. “Vejo também o mercado rediscutindo questões como o crescimento e velocidade de fechamento de hiato, que são relevantes do ponto de vista de curva de juros”, afirmou. “Tínhamos um cenário binário, mas agora voltaremos a ter fundamentos para operar, com os economistas rediscutindo números e montando premissas”.

“Não existe mais aquela dicotomia entre o cenário do PT e sua antítese, o de Bolsonaro, mais propenso a reformular a economia e com medidas mais liberais, e que venceu”, afirma o economista-chefe do DMI Group, Daniel Xavier, para quem esse fato abre espaço para o mercado voltar a olhar para a economia. “Só com a expectativa pelo desfecho eleitoral já tivemos aumento de confiança de diversos setores, os índice de expectativas estão subindo e isso pode resultar num PIB maior e mexer na dinâmica dos ativos”.

Vitor Carvalho, sócio-gestor da LAIC-HFM, diz que os fundamentos estavam “100% relegados” e agora o mercado deve corrigir o que ele considera uma distorção. “Não era para os DIs estarem tão sem prêmio. Aos poucos, os fundamentos vão começar a voltar a fazer preço na curva, nas operações de inclinação, por exemplo”.