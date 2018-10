Economia Fernando Haddad volta atrás em plano para o Banco Central Em novo programa de governo, candidato desiste da proposta de que banco tenha compromisso tanto com a inflação quanto com o emprego

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, recuou de sua proposta de que o Banco Central passe a ter compromisso tanto com a inflação quanto com a geração de empregos - o que o mercado financeiro chama de "mandato duplo". Além disso, incluiu na nova versão de seu programa de governo a promessa de "manter a autonomia" da autoridade monetária. A nova redaçã...