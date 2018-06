Economia Feira voltada ao setor da beleza espera movimentar R$ 6 mi Maior evento do seguimento no Centro-Oeste, a Fegobel+2018, que ocorre no Centro de Convenções de Goiânia até amanhã, deve atrair mais de 40 mil pessoas

Espaço para profissionais se atualizarem sobre as novidades do mercado da beleza, a Fegobel+2018, maior feira do seguimento no Centro-Oeste, deve movimentar mais de R$ 6 milhões nesta edição. O evento, que teve início ontem e vai até amanhã, tem a expectativa de atrair mais de 40 mil visitantes para seus 150 estandes montados no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. ...