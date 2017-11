Feira de estágio e emprego oferecerá mais de 350 vagas nesta quarta-feira em Goiânia

A Faculdade Estácio realiza na próxima quarta-feira (29) em Goiânia a 5ª Feira de Estágio e Emprego. O evento terá como tema principal a empregabilidade e será organizado na unidade da instituição no setor Norte Ferroviário.

A ação contará com a presença de empresas como o Instituto Promover e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que ofertarão mais de 350 vagas de emprego, além de profissionais especializados no auxílio aos participantes para as vagas no mercado de trabalho.

O objetivo do evento, segundo Edson Sidião, coordenador acadêmico da instituição, é possibilitar a empregabilidade de universitários e de profissionais que estão em busca de uma vaga em sua área de formação. "A ideia é trazer o mercado de trabalho para o ambiente acadêmico, reunindo em um só lugar várias empresas e instituições de recrutamento de Goiás. É uma forma de oportunizar o contato direto com o contratante", afirma ele.

Estudantes do curso de Relações Humanas da faculdade orientarão os visitantes durante a ação na análise e elaboração de currículos, além do comportamento em uma entrevista de emprego.

O atendimento será gratuito e realizado em dois turnos. Pela manhã, das 8h às 10h e, à noite, das 18h30 às 20h.

SERVIÇO

5ª Feira de Estágio e Emprego

Local: Faculdade Estácio, unidade do setor Norte Ferroviário (Rua 67A, n° 216)

Data: quarta-feira, 29 de novembro

Horários: Das 8h às 10h e das 18h30 às 20h

Entrada gratuita