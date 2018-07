Economia Feirão Classi terá mais de 300 veículos a partir de R$ 13.500 em Goiânia Evento acontece entre os dias 3 e 5 de agosto, em frente ao Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha

Está pensando em comprar ou trocar de carro? Se a resposta for sim, saiba que neste fim de semana acontece, em frente ao Grupo Jaime Câmara, mais um Feirão Classi. Com entrada gratuita, o evento acontece no alto do Setor Serrinha, nos dias 3 e 4 de agosto, das 8h às 19h, e no dia 5, das 8h às 12h. Nesta edição, mais de 300 automóveis e motos, entre seminovos e usad...