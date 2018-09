Economia Feirão Classi oferece veículos seminovos a partir de R$ 14 mil Estarão em exposição 370 automóveis com taxas a partir de 0,79% e até um ano de garantia; participantes terão avaliação de crédito na hora

A terceira Edição do Feirão Classi chega amanhã com novas oportunidades tanto para quem quer comprar veículos seminovos com ótimas condições como para os lojistas que querem fechar negócios com rapidez. O evento, que vai até domingo (23), terá em exposição 370 carros de diferentes marcas e modelos, com preços a partir de R$ 14 mil.Ao todo, 18 expositores estarão prese...