Economia Feirão Caixa da Casa Própria começa nesta sexta em Goiânia O evento será realizado no Centro de Convenções, no Centro da capital

O Feirão Caixa da Casa Própria será realizado nesta sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20), no Centro de Convenções de Goiânia. A expectativa é superar os números do ano passado, quando a movimentação foi de R$ 600 milhões e mais de 13 mil pessoas passaram pelo local. De acordo com a superintendente de Habitação da Caixa, Esteliana Lima, a confiança do pro...