O Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE) aprovou ontem 44 cartas-consultas do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO). Dos R$ 182,06 milhões pleiteados, foram liberados R$ 159,48 milhões, que vão gerar 520 empregos diretos em Goiás.

O FCO Rural liderou os pedidos, com 40 cartas-consultas. Entre elas, o recurso liberado para a empresa Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool LTDA, de Vicentinópolis, deve gerar 250 empregos diretos com a construção de silos de grãos e tanque para armazenamento de álcool.

Com a redistribuição de recursos do FCO não utilizados pelos Estados do Centro-Oeste, que garantiram a injeção de mais R$ 1,4 bilhão do FCO em Goiás, a programação orçamentária do Fundo para o Estado subiu para R$ 3,29 bilhões no ano, sendo R$ 2,80 bilhões para o FCO Rural e R$ 490 milhões para o FCO Empresarial.