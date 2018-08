Economia Faturamento da indústria sobe 26,4% com recomposição após greve de caminhoneiros Em maio, com a paralisação do transporte de cargas, o faturamento havia caído 16,7%

O faturamento da indústria cresceu 26,4% em junho ante o mês anterior, resultado da recomposição das perdas geradas pela greve dos caminhoneiros, de acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em maio, com a paralisação do transporte de cargas, o faturamento havia caído 16,7%. Na comparação com junho do ano p...