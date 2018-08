Economia Famílias goianas terão R$ 50 mi para reformas

O Estado de Goiás receberá R$ 50 milhões do Programa Cartão Reforma, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Os recursos beneficiarão cerca de 8,6 mil famílias goianas, de 51 municípios do Estado, com renda mensal de até R$ 2.811,00 e cada família beneficiada receberá entre R$ 2 mil e R$ 9 mil para fazer a reforma, ampliação ou conclusão das obras de su...