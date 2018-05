Economia Falta trabalho no Brasil para 27,7 milhões de pessoas, mostra IBGE O Instituto já tinha divulgado que a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2018 subiu para 13,1%

A taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil atingiu um nível recorde no primeiro trimestre de 2018, informou hoje (17), no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Acrescentou que 27,7 milhões de trabalhadores estão subutilizados, o que corresponde a 24,7% da força de trabalho no país, o maior percentual desde 2012. São consid...