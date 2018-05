Economia Falta etanol em 95% dos postos de combustíveis de Goiânia Segundo presidente do Sindiposto, não há previsão de reabastecimento para postos Shell e Ipiranga nesta terça-feira (29)

Segundo informado pela assessoria de imprensa do Sindiposto Goiás, 95% dos postos está sem etanol e 65% dos postos sem etanol e gasolina na capital. 80% dos postos situados no interior do Estado estão sem combustíveis e várias cidades já estão 100% sem combustível (Rio Verde, Jataí, Piracanjuba, Catalão, Pires do Rio, Jussara, Porangatu, Luziânia, Caldas Novas, Itumbiara, M...