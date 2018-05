Economia Falta etanol em 70% dos postos

Em Goiânia, 70% dos postos de combustível já estavam sem etanol para vender à tarde. Em alguns postos, o litro do combustível já era vendido por até R$ 3,10 ontem. Porém, casos de desabastecimento total são poucos, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto), já que a gasolina e diesel chegam por oleoduto à base de Senador...