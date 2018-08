Economia Falta emprego para 27,6 milhões no País, mostra IBGE Subutilização da força de trabalho ficou em 24,6% no segundo trimestre, segundo a Pnad; 4,8 milhões desistiram de procurar emprego

A taxa composta de subutilização da força de trabalho teve ligeiro recuo de 24,7% no primeiro trimestre de 2018 para 24,6% no segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral, divulgados nesta quinta-feira,16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O result...