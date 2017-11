Falta combustível em 60 postos de Goiânia e filas se formam em 15 cidades do interior

Atualizada às 18h51 de 14/11/2017

Após o bloqueio feito por manifestantes das portas de 23 distribuidoras da Grande Goiânia, já falta algum tipo de combustível em 60 postos da capital nesta quarta-feira (14). Ao menos dois estabelecimentos já estão fechados. As informações são do advogado do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Goiás (Sindiposto), Antônio Carlos Lima.

Além disso, reflexos já estão sendo sentidos em municípios do interior de Goiás. Segundo os relatos dos leitores do POPULAR, filas têm se formado em postos de 15 cidades. (veja a lista ao final da matéria).

Em quatro municípios (Itaberaí, Piracanjuba, Cromínia e São Luís dos Montes Belos), porém, o produto já acabou.

Segundo o representante do Sindiposto, Antônio Carlos, no caso de Itaberaí os combustíveis acabaram desde 15h e para abastecer os consumidores estão procurando municípios vizinhos, como a cidade de Goiás ou Inhumas, onde o etanol também está quase no fim.

Já em Piracanjuba a situação é ainda mais crítica, porque as opções para os motoristas são Morrinhos, Caldas Novas ou os postos da BR-153. Nesse último caso, ainda é preciso desembolsar o valor do pedágio de, no mínimo, R$ 5,20.

Liberação

O juiz Péricles DI Montezuma, da 7ª Vara Cível de Goiânia, determinou hoje a imediata liberação do acesso às distribuidoras de combustíveis. Ele concedeu liminar em pedido feito pela Petrobras Distribuidora S.A. por causa do bloqueio promovido pelos manifestantes que, desde segunda-feira (13), não permite a locomoção de caminhões-tanque no pool da Petrobras em Goiânia.

O juiz estabeleceu multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento da decisão. Ele determinou, em face da urgência da situação, que o oficial de Justiça peça auxílio de força policial (Polícia Militar), caso seja necessário, e que ele identifique os manifestantes que impedirem o acesso e impeçam a livre locomoção dos veículos com a carga de combustíveis.

O advogado do Sindiposto, Antônio Carlos Lima, diz que aguarda o cumprimento da decisão a qualquer momento. “Por se tratar de um protesto pacífico, o oficial deve utilizar o empenho da PM, provavelmente na noite de hoje ou no início da manhã de amanhã, feriado, em uma ação estratégica”, acredita.

Veja os municípios com problemas, além da capital:

Caiapônia

Iporá

Anicuns

Cidade de Goiás

Caçu

Itaberaí (Sem combustível)

Jataí

Doverlândia

Novo Horizonte

Piracanjuba (Sem combustível)

Aparecida do Rio Doce

Silvânia

Cromínia (Sem combustível)

São Luís dos Montes Belos (Sem combustível)

Professor Jamil (Apenas diesel)